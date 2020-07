Capello prevé un fracaso con Rangnick: "El Milan perderá otra temporada"

Ralf Rangnick todavía no ha sido presentado como nuevo fichaje del Milan para su banquillo y también podría serlo para su dirección deportiva, pero, salvo sorpresa, su llegara se hará oficial más pronto que tarde.

A Fabio Capello le han preguntado por este movimiento de la entidad italiana y no ha apoyado la llegada de Rangnick, sino todo lo contrario. El italiano afirmó que ve mejor la continuidad de Pioli.

"No lo conozco y ha hecho cosas interesantes en Alemania, pero no importantes. Llega a un campeonato que no conoce y será otro año cero y creo que el Milan volverá a perder una temporada", dijo Capello en 'Radio Anch'io Sport'.

Fabio Capello sí defendió el trabajo hecho por Pioli que, según él, le ha dado "mentalidad al grupo". "El club debería seguir el camino iniciado con él. Con un par de fichajes sería un equipo muy competitivo", acabó.

Mientras se produce el desembarco de Ralf Rangnick, el técnico ya habría pedido un gran fichaje y cinco piezas para este mercado de verano.