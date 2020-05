Cappa dulcificó sus polémicas palabras sobre Simeone

Las palabras de Cappa sobre Simeone y el Atlético de Madrid corrieron como la pólvora. Para el técnico, eso de que solo vale ganar, no es un buen mensaje.

"Nunca iría a ver al Atlético. Su mensaje es nefasto", dijo Ángel Cappa a 'Fox Sports Radio'. Unas palabras que ahora ha querido suavizar en una columna de opinión en 'Página 12'.

"Hablé sobre varios temas que me preguntaron, entre ellos el Atlético de Madrid de Simeone. Dije que es elogiable lo que está consiguiendo. Que es histórico y admirable, aunque yo prefiero otro fútbol y que por eso no voy a verlo, pero no me impide reconocer los muchos méritos que tiene. Y lo que no comparto es el mensaje de que solo vale ganar que suele decir Simeone. Califiqué a ese mensaje de nefasto para el fútbol", dijo.

Cappa cree que solo se transmitió la parte mala. "Algunos medios mezclaron... incluso cuestionaron el mensaje que deja el equipo y eso no tiene nada que ver", enfatizó.

El técnico argentino quiso explicar su postura: halagó el trabajo de Simeone al frente del Atlético, pero no está de acuerdo con su filosofía de ganar a cualquier precio.