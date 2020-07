Cara Curtin deja el Valencia Femenino

Cara Curtin ha decidido que su paso por el Valencia ha terminado. Busca nuevo reto.

La delantera llegó al equipo valencianista el verano pasado procedente del Football Femminile Lugano suizo y durante la temporada con el Valencia ha sido titular solo en cuatro ocasiones.

"Gracias Valencia por una gran temporada en el club y por ayudarme a crecer como jugadora. He podido jugar con un increíble grupo de mujeres que me desafiaron y me empujaron todos los días en el campo", escribió en sus redes.

Aprovechó también para desearle toda la suerte del mundo a su hasta ahora equipo. "¡Os deseo todo lo mejor y gracias por hacer que mi primer año en España sea inolvidable!", manifestó en el comunicado.