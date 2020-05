Carboni recordó cómo el Valencia eliminó al Barça de Van Gaal en Champions

Carboni recordó en una entrevista para 'AS' aquel 2 de mayo en el que el Valencia venció al Barça de Van Gaal por 4-1 hace ahora 20 años, un día en el que Mestalla rebosó felicidad, antes de verse en la final de la Champions por primera vez en la historia.

"¡Vaya semifinal! Un recuerdo muy bonito. Era nuestra primera Champions después de mucho tiempo y estábamos muy cerca de la final. Era contra un equipo español, el 'Súper-Barcelona", rememoró el italiano.

"Haber llegado allí, con toda la felicidad que tenía la gente, ya era mucho. Me acuerdo la semana del partido, la gente que había en Paterna. Casi estabas más tiempo firmando autógrafos que lo que duraba el entrenamiento. Fue una diversión impresionante para la afición. La gente disfrutó más que nosotros", agregó.

El conjunto 'ché' llegaba a ese encuentro tras ganar a la Lazio por 5-2 en cuartos, algo especial para Carboni: "Confieso que yo aquel partido lo jugué con la camiseta de la Roma debajo de la del Valencia"

"Era un Valencia que sabía cómo jugaba. Nunca cambiábamos nuestra actitud contra ningún equipo. En casa quizás atacábamos más pero nuestra actitud siempre era jugar al contragolpe", dijo sobre aquel Valencia.

"(...) Luego, era una mezcla de gente joven y gente mayor. El adjetivo que identificaba más aquel equipo era competitivo", explicó.

Y Carboni recordó cómo fue el duelo ante el Barcelona: "Entonces se pensaba que jugar el partido de ida en casa era más difícil. Con el tiempo, yo creo que se ha demostrado que es al revés. Hoy los equipos siempre quieren marcar fuera de casa"

"Marcó Angulo al principio. Nosotros, por suerte, teníamos al Piojo, que contra el Barcelona siempre se lucía", expuso.

En el minuto 92, con el 3-1, Carboni participó en el cuarto gol 'ché': "Fue una acción muy bonita mía por la banda izquierda, con un caño a Simao y un pase atrás al Piojo que marcó el cuarto (...)"

"Yo creo que este gol nos dio la seguridad. Después del 4-1, aunque tuviéramos que ir al Camp Nou, yo estaba seguro que íbamos a pasar", admitió.

"La verdad es que yo, para ser lateral, me gustaba tirar el caño, porque nadie se lo esperaba. Tuve la convicción y la competitividad de jugar hasta el último segundo. Siempre se decía de este equipo que si se adelantaba, era muy difícil remontarle. Éramos un equipo muy fuerte a la hora de trabajar", explicó.

Pero el italiano no jugó la vuelta como si fuera un paseo: "Jugué ese partido con un poco de miedo. Si veía una tarjeta no jugaría la final. Hubo un momento durante la semana que Cúper me dijo: 'Si no juegas, mejor'. Y yo le dije que cómo no iba a jugar"

"Decidimos jugar a ver cómo iba el partido, al menos la primera parte... Y me la sacaron. Yo ya tenía 35 años y pensé '¿Cuándo vamos a volver a una final?'. Por eso, un año después aún me cabreé un poco más. Nos habíamos encontrado a Manchester United, Arsenal, Lazio, Barcelona... No fue suerte. Pero el segundo año ya todo el mundo te espera. Decían: 'estos no son malos'. Ya no engañábamos a nadie. Al año siguiente fue más difícil", lamentó.

Eso sí, a Carboni siempre le quedará la alegría de Mestalla aquel 2 de mayo: "Mestalla reventaba cada partido de Champions. Era una final cada día. Conforme íbamos pasando, la gente se ilusionaba más"

"No había entradas. El club nos pedía 15 días antes las entradas que necesitábamos. Era una ilusión tremenda para el club y la ciudad", recordó.

El Valencia no ganó aquella final que alcanzó por primera vez en su historia, pero para el ex lateral no fue culpa de nadie: "No fue un error de nadie. Durante la semana hubo gente lesionada, el Kily se lesionó..."

"Fue nuestra primera vez en el partido más importante de Europa y nos desplomamos un poco a nivel de cabeza. Perdimos nuestra fortaleza. Si tú miras el partido, el Madrid se parecía al Valencia de la semifinal y nosotros no hicimos nada. Yo creo que fue cuestión de cabeza", concluyó.