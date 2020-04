"Mi vuelta a Boca estaba al 98%"

Edwin Cardona sigue pensando en volver al 'Xeneize'. Así lo ha revelado a través de su perfil de Instagram. Explicó por qué finalmente no regresó. Firmó por Tijuana, club de México.

"Muy cerca, estaba el 98% seguro, lastimosamente pasó algo inesperado familiar, con mi hijo, y eso detuvo la contratación. Después fueron temas personales por los que no se llegó a un acuerdo", comentó.

El atacante quiere retornar. "El sueño sigue intacto de volver, los que confiamos en Dios sabemos el propósito de él. No sabemos por qué nos trajo acá, o por qué no quiso que fueramos allá. Estoy muy tranquilo, con el deseo y las ganas de volver a Boca", comentó.

"Me gustaría en algún momento volver. Soy muy joven. ¿A quién no le gustaría volver a Boca? En esta oportunidad no se dio. Ojalá, Dios quiera, se pueda dar en otra oportunidad. Siempre voy a estar disponible para volver allá. Lo único que le digo a los hinchas es que la primera opción siempre fue ir para allá", insistió Cardona.