Carles Gil recordó su pasado ilicitano y 'che' antes del Elche-Valencia

Desde las filas del New England Revolution, donde Carles Gil se ha convertido en una de las estrellas de la MLS. Este viernes, en el Martínez Valero, tendrá lugar un partido especial para él, el Elche-Valencia.

"Mucho. Sigo siendo el mismo, con más experiencia y madurez. En el Elche di mis primeros pasos como futbolista de elite; fue una etapa increíble, como reconozco cada vez que me preguntan. En el Valencia me presioné demasiado y no terminé de demostrar todo lo que llevaba dentro", reconoció el jugador.

Carles Gil señaló, además, que fue "más regular en el Elche", a pesar de las lesiones que le castigaron. "Era muy joven. En realidad, fue el sitio donde menos nivel futbolístico tenía, con muchas cosas aún por aprender, aunque donde más cómodo me encontré", añadió.

"Me encontré con una gran plantilla, con estrellas como Negredo, Rodri, Alcácer, André Gomes, Piatti, Feghouli... Me costó adaptarme a la presión de querer triunfar en el club de mi vida. Venía de estar mal acostumbrado en el Elche, donde todo rodó a la perfección en lo individual y en lo colectivo, con mucha confianza del club y de Fran (Escribá). Me agobié y cuando me llegó la oferta del Aston Villa, la acepté", concluyó.