Carles Marc, historias del fútbol humilde: "El club no podía pagarnos la comida"

Carles Marc se crio con lo mejor de lo mejor del Valencia, pero no logró asentarse en el fútbol profesional, conque, poco a poco, se ha convertido en un veterano del fútbol humilde. En 'Marca', habló de su pasado por estas ligas. Atlético Baleares, Guijuelo, Real Murcia...

Pero fue en el San Roque de Lepe donde vivió una de sus etapas más llamativas. El club no disponía del dinero suficiente para abonar a los jugadores la comida, así que los vecinos del pueblo tuvieron que contribuir. Por supuesto, la directiva no paró de trabajar hasta que saldó su deuda, como prometió.

"En el San Roque de Lepe, viví impagos. Se detectaron irregularidades y estuvimos seis meses sin cobrar. Yo tenía ahorros y podía vivir bien. Hubo compañeros que lo pasaron muy mal. En aquel momento, muchos viajaban en un mismo coche o algunos vivían todos juntos para no gastar y ahorrar todo lo posible", contó el jugador.

"El club no podía pagarnos la comida y me acuerdo un día que jugamos fuera y comimos todos en 'tuppers'. Fue una locura. Nosotros nos fuimos de San Roque de Lepe cobrando todo sin que AFE se metiera, aunque nos ayudaron. 'De Lepe no se va nadie sin cobrar', esa frase nos la repitieron mucho esos meses y lo cumplieron. Lo que nos contaban es que el pueblo aportó para que todos cobrásemos. Les guardo mucho cariño", añadió.