Carles Pérez anunció su positivo en COVID-19

La pandemia provocada por el coronavirus continúa causando estragos en todos los estamentos de la sociedad mundial. Y el fútbol, el deporte rey en la mayoría de países, sigue siendo castigado con dureza.

En esta ocasión fue el jugador de la Roma Carles Pérez quien, con un mensaje a través de sus redes sociales, informó de su positivo en COVID-19.

El catalán, además, manifestó que se encuentra sin síntomas, en buen estado de salud, pero que, como marcan las autoridades sanitarias, permanecerá en aislamiento hasta que el resultado de las nuevas pruebas a las que se someta sea negativo.

Este es el mensaje completo de Carles Pérez

"Hace dos días, para comprobar mi estado de salud antes de comenzar la pretemporada con el resto del equipo, me sometí a un test de coronavirus. Este jueves me han contado que el resultado, lamentablemente, es positivo.

Afortunadamente me encuentro muy bien, estoy totalmente asintomático, aunque lógicamente tendré que permanecer aislado hasta que la prueba dé negativo. Cuando los médicos me lo permitan, me uniré a mis compañeros para trabajar más motivado que nunca".