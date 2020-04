Carles Pérez mostró su dolor con el Barcelona

Carles Pérez se convirtió en uno de los canteranos asiduos a la primera plantilla del Barcelona esta campaña. Desapareció de los planes de Valverde y el conjunto azulgrana decidió buscarle una salida.

Feliz en la Roma, el extremo volvió a mostrar una vez más su enfado con el conjunto azulgrana. "Fue un poco duro. Lo pasé bastante mal con mi familia en casa. No lo entendía, me dolió más por cómo me he portado con ellos durante tantos años", confesó en una entrevista con David de las Heras en 'Youtube'.

"Después del año en Segunda tuve ofertas de otros clubes como el Benfica, pero al final decidí quedarme otro año en Segunda B con García Pimienta para intentar llegar al primer equipo", explicó Carles Pérez.

La intención del extremo estaba clara. "El año siguiente igual, tuve ofertas, pero siempre dije no, igual que cuando estaba en las categorías inferiores. Como pasa ahora, llegan equipos como el Chelsea pagando mucha pasta. Yo nunca me fui, preferí quedarme aquí", añadió.

"Me dolió más por esto. Al final he conseguido mi sueño, he estado con estos jugadores, he podido marcar, pero te duele que te traten así después de lo que has hecho tú por ellos. Es lo que me dolió. Puedo llegar a entender que el club o el entrenador escogieran esta opción", sentenció.