Carlos Abad asegura que quería seguir en el Tenerife

El Deportivo anunció este jueves el fichaje del portero Carlos Abad. El meta se comprometió con los gallegos hasta 2022, que refuerzan así su portería tras la salida de Dani Giménez.

De esta manera, Abad abandona a título definitivo el Tenerife. Pero, según él, ha sido en contra de su voluntad. No el fichaje por el Dépor, al que llega ilusionado, sino el hecho de abandonar la isla.

"Siempre que he salido cedido lo hice con la intención de volver al Tenerife para quedarme, pero no ha podido ser. Este verano llevaba la tónica de los anteriores: incertidumbre. Quería quedarme, pero esta decisión que he tomado es la mejor", aseguró en una entrevista para 'Cadena SER'.

"No ha sido una decisión fácil y no era lo que quería desde el principio porque me quería quedar, pero las circunstancias se han dado así", explicó.

"Mi salida es una solución para el club, me salió una oportunidad que era muy buena y no la quise desaprovechar", añadió respecto a la oportunidad de jugar en el conjunto gallego.