Carlos Fernández se ve de vuelta en el Sevilla

Pocos dudan de la progresión de Carlos Fernández durante la presente temporada. El delantero llegó cedido por el Sevilla en busca de minutos y confianza y lo ha encontrado en el Nuevo Los Cármenes.

"Hasta el momento estaba siendo una buena temporada en lo colectivo, que es lo más importante. Cuando lo colectivo va bien, se gana, todo el mundo es mejor y tiene más confianza. Por eso es importante entender que las individualidades y el ego tienen que estar en segundo plano y lo primero siempre es pensar en el equipo", confesó el delantero a los medios oficiales del Granada.

Cedido por el Sevilla, Carlos Fernández tiene claro su futuro. "Sé que me siguen y que me van a ver algunos partidos, pero la verdad es que no tengo ni idea de qué planes pueden tener. Sé que cuando acabe esta temporada tengo que volver allí y me dirán lo que me tengan que decir. No pienso en ello, la verdad. Ahora mi misión es que el Granada quede lo más arriba posible", explicó.

"El crecimiento va más allá de jugar más o menos o de que el equipo esté mejor o peor. El hecho de poder compartir momentos y vestuario con personas que te ayudan y te hacen crecer, de estar en un club con unos valores sólidos con los que me siento identificado creo que ha sido el mayor acierto de estos dos años", aseveró el delantero.

Carlos Fernández puso al vestuario como una de las claves. "Lo más importante es que somos amigos, disfrutamos los momentos buenos y nos ayudamos en los males. Es la clave en el fútbol para poder triunfar y tener éxito en las competiciones, entender que sin el compañero que tengo al lado no soy nada, que él me hace mejor y yo a él", sentenció.