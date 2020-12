Carlos González, orgulloso como nuevo jugador de Tigres

Carlos González es nuevo jugador de Tigres. El delantero firma de cara al Clausura tras abandonar Pumas y ya luce la camiseta del club con orgullo.

"Estoy dando un paso muy importante en mi carrera, juego en un equipo que me va a exigir mucho y la exigencia es parte de lo que a mí me gusta. A este equipo le voy a entregar todo", expresó.

"Tigres ha hecho las cosas muy bien en los últimos años y todos nos miran como tal. Es un equipo grande, fuerte y que ha ganado mucho", agregó.

"Jugar con alguien como Gignac y saber lo que ha hecho para Tigres... me visualizo jugando con él. He trabajado duro para esto y no me da miedo dejar un equipo como Pumas para tomar este rumbo", concluyó.