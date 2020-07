Carlos Ortiz se marcha del Movistar Inter tras conquistar la Liga

Carlos Ortiz ha puesto punto y final a su etapa en el Movistar Inter, campeón de Liga. El club ha despedido a su capitán, a través de una carta antes de poner rumbo al ACCS París.

En la carta, el club madrileño asegura que con la consecución del título liguero en Málaga Ortiz puso el "broche de oro a una de las trayectorias más importantes y prolíficas de la historia" de la entidad y recuerda que capitaneó el equipo desde la retirada del guardameta Luis Amado.

"Como no podía ser de otra forma, deseamos a Carlos Ortiz la mejor de las suertes en su próxima etapa en París y que siga liderando la Selección Española durante la próxima campaña", indica Movistar Inter, que recuerda los títulos obtenido por el jugador en el club de Torrejón de Ardoz: cinco ligas, cinco supercopas de España, cuatro Copas, tres Copas de Europa, una Copa Intercontinental y una Copa del Rey.

Ortiz podría seguir siendo compañero del portugués Ricardinho, considerado el mejor jugador del mundo que también se marcha y que no jugó ningún minuto en toda la fase por el título, una salida, que según reconoció el luso en 'Futsal Talks' no era como hubiera querido pero tampoco lo hace por la puerta de atrás.

Tino Pérez, el técnico del equipo interista, aseguró al respecto tras la final: "No me corresponde hablar a mí de Ricardo. Es Ricardo quien tiene que hablar de sí mismo. Es uno más de la plantilla, se ha comportado en el día a día bien con sus compañeros. Lo que tenía que hablar con él lo he hablado y no hay mucho más que comentar".