Carlos Peña anunció su retirada

Carlos Peña pone punto y final a su carrera. El viejo conocido de la Liga Española pasa a un segundo plano. Pasó por Barça B, Albacete, Recreativo, Valladolid, Oviedo, Getafe, Lorca y Goa, donde ha puesto el fin a su carrera. Él mismo lo anunció en Twitter.

"Me gustaría aprovechar esta oportunidad para anunciar mi retiro del fútbol profesional. Desde el momento en que mis padres me compraron mis primeras botas de fútbol y la camiseta de Zubizarreta, he recorrido una extensa y excitante aventura que me ha dado la oportunidad de conocer a gente maravillosa y vivir experiencias que me llevo para siempre", comenzaba diciendo.

"Miro atrás y me siento orgulloso de haber pasado tantos años en esta exigente profesión. Quiero darles las gracias especialmente a todos aquellos que hicieron mi vida más fácil para mí y mi familia en todos los equipos en los que he jugado", añadió Peña.

Entonces, mencionó a varias de las personas que considera esenciales en su carrera. Dedicándoles un "gracias" a cada uno de ellos, recordó por qué les tiene en tan alta estima. "Se acaba una etapa increíble de mi vida y la dejo atrás con la certeza de que la he exprimido al máximo. Y con la convicción de que lo mejor está por venir", sentenció.