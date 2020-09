Carlos Soler vio el amistoso ante el Cartagena

Carlos Soler todavía no está preparado para salir al campo, pero eso no significa que no pueda seguir de cerca los pasos de sus compañeros. Durante el encuentro amistoso frente al Cartagena, él estuvo en las gradas, apoyando como un fan más, según 'AS'.

Lo hizo después de entrenar en el gimnasio de Paterna. Hace unos días que está a disposición de Javi Gracia, aunque todavía no ha podido jugar para él. El motivo es el protocolo sanitario del club, que ha provocado que haya estado al margen casi durante toda la pretemporada.

En cuanto vuelva a saltar al campo, se espera que sea de vital importancia. Ya gozó de un puesto de protagonista el pasado curso y lo que se espera es que el nuevo entrenador de la escuadra le mantenga con estos galones. Él estará preparado para lo que haga falta.

Eso sí, tiene que ponerse manos a la obra cuanto antes. Javi Gracia está planificando la plantilla y las tácticas para mejorar el rendimiento del Valencia en Liga y él, aunque ya está muy cerca de su técnico, tendrá que participar de sus ensayos antes de que arranque el campeonato.