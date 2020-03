"El Barça me quería para cuatro meses y yo acepté"

En la pasada temporada, el Barcelona firmó a Kevin-Prince Boateng por cuatro meses, aunque el primer candidato, como él mismo confirmó en una entrevista en 'GQ', fue Carlos Vela.

"El Barça planteó un escenario de cuatro meses en ese momento y yo lo aceptaba porque era una oportunidad muy buena. No fue decir: 'Ah, quiero dos años y si no, no voy'. Dijeron cuatro meses y voy cuatro", aseveró.

Pero el mexicano aseguró que fue su actual club el que no permitió su llegada al Camp Nou, aunque entiende la decisión: "No me dio facilidades el LAFC para salir, aunque es entendible. Al final, buscan lo mejor para ellos y cada uno para sí mismo. Lo intenté y no se dio. Pero no pasa nada porque estoy más que feliz aquí".

Carlos Vela también recordó con cariño su etapa en la Real Sociedad. "En San Sebastián llegó la parte más importante de mi vida: mi nueva familia", manifestó.

"Venía de tres años de estar en Londres, a la que no pude adaptarme. Me costaba todo. No sé decir algo específico. Fue un lugar donde no tengo grandes recuerdos. Deseaba irme de ahí y San Sebastián fue mi ciudad de escape", confesó.

El mexicano volvió a incidir en lo importante que fue el conjunto 'txuri-urdin' para la progresión de su carrera: "Ahí empecé a disfrutar de nuevo luego de tres años tan malos de vivir en Inglaterra".

"No sabía nada del País Vasco, pero fue en lo que menos me fijé. Tenía tantas ganas de irme, que escuché una oferta buena para jugar y, con tal de salirme de Inglaterra, fue un ‘¡me encanta, sí voy!", añadió.