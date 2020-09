Carmen Fernández, obligada a elegir entre el fútbol o la Medicina

Esta es una historia más sin final feliz en el fútbol femenino. Pese a renovar hace tan solo unas semanas con el Fundación Albacete, Carmen Fernández se ha visto obligada a colgar las botas.

Y es que la futbolista manchega no tiene forma de compaginar sus estudios de Medicina con el fútbol, pese a su deseo de haber logrado este curso el ascenso a la categoría de oro femenina con su club.

En unas declaraciones concedidas a 'AS', Carmen explicó su situación: "Estuve mucho tiempo para tomar la decisión. Finalmente quise seguir en el club, tenía ilusión, pero al iniciarse el curso escolar las prácticas en el Hospital son por las mañanas y me veo obligada a tener que dejar el fútbol porque me coinciden las prácticas con los entrenamientos del equipo".

"Es imposible compaginar ambas cosas. He hablado con gente de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la facultad de Medicina para poder alguna forma de hacer las prácticas por la tarde, pero me dijeron que no era posible", añadió la jugadora.

Además, explicó que está pasando por un momento muy compliado: "Este es mi cuarto año estudiando Medicina, pero quería seguir jugando al fútbol. Ahora con el tema del coronavirus, la situación es más complicada, pero tenemos que seguir, no queda otra".

Finalmente, desveló la conversación que tuvo con sus compañeras: "Me han dicho que es una pena por no poder estar juntas un año más, pero siempre que pueda iré a ver sus partidos y a animarlas. Esperemos que este año puedan conseguir el ascenso".