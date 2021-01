Caroline Graham, contra la RFEF: "Han ignorado ciegamente el peligro"

Las delanteras del Barcelona Caroline Graham y Jenny Hermoso se mostraron muy molestas con las Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por no suspender el partido que debían disputar este sábado contra el Madrid CFF antes de que las azulgranas viajaran a la capital de España.

"Como noruega, no puedo entender cómo la Federación Española creyó que sería seguro enviar a un equipo a viajar por la montaña cuando el pronóstico del tiempo muestra un nivel de peligro amarillo y naranja, debido a la tormenta que pasa por el centro de España", se quejó Graham en su cuenta de Twitter.

La jugadora del Barça acusó a la Federación de "ignorar ciegamente" el peligro que suponía para sus vidas "solo para que podamos jugar el partido".

Máxime cuando era más que obvio que el partido no se iba a poder disputar, "por toda la cantidad de nieve que ha caído durante la noche y que sería imposible quitar a tiempo en un campo sin calefacción debajo".

"Por favor, comiencen a comunicarse con nosotros como iguales y no como menos dignos. Nos merecemos algo mejor; nuestro deporte se merece algo mejor", zanjó Graham.

Su compañera Jenni Hermoso también expresó su malestar en las redes sociales por el hecho de que la RFEF decidiera suspender el partido por el temporal Filomena cuando el equipo ya estaba en Madrid, aunque para hacerlo prefirió tirar de ironía.

"Pensarían... 'Estas chicas de Barcelona que vayan a ver a Filomena, que si no hasta dentro de otros 12 años no la podrán ver de cerca'. Pues no, no entendemos cómo se nos permitió viajar. Venga, 2021, animemos a que todo se haga un poco mejor", manifestó la delantera del Barça.