Carragher anima al Chelsea a que se lance a por Oblak

El Chelsea ya ha atado a algún que otro refuerzo para la 2020-21. Ya tiene asegurados a Ziyech y Werner.

Pero Carragher cree que la prioridad para el Chelsea debería ser fichar a un portero. Y no a uno cualquiera, sino al mejor del mundo.

"Con el dinero que ya se ha invertido en atacantes, me sorprendería que el Chelsea no haya señalado ya al sucesor de Kepa Arrizabalaga. Jan Oblak del Atlético de Madrid es el mejor disponible y sería un cambio de juego. Su cláusula es de 120 millones, muy costoso, sí, pero parece que Chelsea tiene el dinero", analizó la leyenda del Liverpool en 'The Telegraph'.

Y es que cree que Oblak puede llevar al Chelsea a otro nivel: "Es lo más cercano que encontrarás a un portero top para cualquier entrenador que lo necesite".

El Atlético tiene claro que no va a regalar a su estrella. Si el Chelsea o cualquier otro quiere fichar a Oblak, tendrá que abonar íntegros los 120 millones que vienen fijados en su cláusula.