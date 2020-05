Carragher cargó contra Klopp y ensalzó a Simeone

El Atlético dejó fuera de la Champions al Liverpool (2-3) antes de que el coronavirus obligara a parar todas las competiciones. Un partido que dio mucho de qué hablar.

Klopp, tras el mismo, criticó el juego de los de Simeone. Jamie Carragher, mítico ex defensa del Liverpool, opinó sobre ello. "Creo que Klopp se quedó conmocionado tras el partido, pero se equivocó al criticar al Atlético. Yo no quiero ver a todos los equipos jugar de la misma manera, me encanta que haya otros estilos", dijo en 'Sky Sports'.

Cree Carragher que Klopp debería aprender algo de lo ocurrido esa noche. "Su trabajo es analizar cómo el Atlético obtuvo ese resultado. Es un equipo que ganó la Liga, estuvo en la final de la Champions y tuvo muy mala suerte. El trabajo que hizo Simeone es de los mejores en el fútbol europeo en los últimos 20 o 30 años", continuó.

"Simeone llegó al Atlético, le dio la vuelta a todo, ganó un par de Europea League. Ha hecho un trabajo increíble. Y eso que tuvieron que aceptar en qué lugar estaban, detrás del Madrid... No solo en España, también en Europa", siguió Carragher con sus halagos.

El Cholo y su Atlético se han ganado a pulso estar entre los equipos tope de Europa: "¿Por qué debería cambiar? Se las arregla bien, la forma en la que juegan es exitosa. Para mí es genial ver contrastes en un partido", concluyó.