Carragher da la espalda a Firmino y se sube al tren de Diogo Jota

Ha sido el tridente perfecto del Liverpool en los últimos años. Salah, Mané, Firmino. Tres ases a quienes esta temporada se les ha unido un cuarto, Diogo Jota. Pero solo hay sitio para tres, y parece que la opinión general es que Roberto Firmino es el rival más débil.

Así lo cree, por ejemplo, Jamie Carragher. El ex futbolista del Liverpool dijo tener claro quién debe formar en el tercio ofensivo. "Mané, Jota y Salah. Firmino no está en buena forma, pero eso podría cambiar si el Liverpool llega a una final", espetó, en una entrevista para 'TalkSport'.

"Tampoco creo que estuviera en buena forma la temporada pasada pero como el equipo ganó la Premier League algunas cosas pasaron a un segundo plano. Firmino no marcó un gol en Anfield hasta el último partido en casa contra el Chelsea", añadió.

Insistió en que ha bajado de rendimiento, y que Jota está a un nivel envidiable. "Los aficionados del Liverpool entienden lo suficiente para saber que su papel no es solo marcar goles", continuó Carragher.

"Los goleadores del equipo juegan en los abiertos y saben cómo crear peligro, ganar el balón y presionar. Pero incluso mirando sus datos de presión de la semana pasada, no son estadísticas habituales", dijo después.

"Eso no quiere decir que tiene que quedarse fuera para siempre y que es el final de su carrera, pero ahora está bien que juegue Jota y que Firmino se quede en el banquillo tres o cuatro partidos", apuntó también el ex jugador 'red'.

En el fondo, el gol es lo que le motiva a dejar fuera a Firmino. "Cuando no estás jugando bien y eres suplente, es difícil hacer un mal partido. La razón por la que elijo a Jota es porque no tenemos muchos goleadores", explicó.

"Virgil van Dijk era un gran goleador a balón parado, en el trío de medios no hay nadie con capacidad goleadora, no hay un Gerrard o un Lampard ahí ...Y encima el delantero centro no marca. Pero, si pones a Jota ahí, acabas quitando algo de presión a Mané y Salah", destacó, para finalizar.