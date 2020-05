Carragher se comparó con Jordan y recordó que casi pega a Arbeloa

El documental 'The Last Dance' de Michael Jordan sigue teniendo implicación en otros deportes. Jamie Carragher no se lo perdió durante el confinamiento y estableció analogías con su carrera.

Aseguró que comparte esa enorme competitividad con el ex jugador de la NBA, aunque sabe que no está a su altura en términos de calidad.

"Obviamente, él es el mejor jugador de la historia del baloncesto y yo no estoy para nada cerca de eso en el fútbol", arrancó Carragher para 'Sky Sports'.

"Él tuvo problemas en su día con compañeros de equipo porque siempre jugaba al límite. Cuando te tomas tan en serio tu trabajo, es difícil no pasarte de la raya", prosiguió el ex del Liverpool.

Carragher recordó su famosa pelea con Arbeloa ante el West Bromwich Albion en 2009: "Yo mismo estuve en el campo cerca de pegarme con Arbeloa. Ahora, lo pienso y no es algo de lo que esté orgulloso, pero te puede pasar si eres intenso y quieres ganar siempre".

En aquel momento, el inglés solo quería ayudar a Pepe Reina a ganar el trofeo a menos goleadoy Xabi Alonso se tuvo que interponer entre ambos: "Fue solo frustración, se pasó rápido".