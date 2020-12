Carrasco, feliz como carrilero: "Hago lo que me pide el míster"

Carrasco es un soldado del Cholo dispuesto a hacer lo que le pida por la victoria. Si le dice que haga de carrilero, lo hace gustoso. En una entrevista con 'AS', analizó esta y otras parcelas de su situación actual en el Atlético de Madrid, donde está siendo vital en su segunda etapa como 'colchonero'.

Cuando se le preguntó por lo comprometido que está en defensa, afirmó: "Antes, en el Atlético también defendía. De lo contrario, nunca hubiera sido titular con el míster. Ahora jugamos con un sistema de cinco atrás y quizá por eso pensáis que estoy más comprometido defensivamente".

Y, más enfocado a su posición en la banda, comentó: "Soy un jugador que le gusta ayudar al equipo y hago lo que el míster me pide. Soy un futbolista ofensivo y, como jugador ofensivo, me gusta jugar lo más cerca posible de la portería rival. Es una posición que ya he desempeñado en la Selección. He jugado varios años así y estoy acostumbrado. No es una situación nueva para mí".

Sobre la evolución de la plantilla y de él mismo, analizó: "Tenemos muy buena plantilla, muy buen equipo, mucha competencia y eso hace que el equipo pueda crecer. Luego, mi etapa en China fue positiva para mí. He madurado un poco, la experiencia de vida también es importante. He visto que era diferente a Europa, en Europa tenemos mucha suerte y todo eso se pone en valor. Al estar en el campo, cuando eres más joven te cabreas más rápido por tonterías".

Una de las claves, su madurez: "Es la edad. La edad buena es entre los 25 y 31 años, ya sabes cómo funciona su cuerpo, cuándo tienes que hacer una cosa u otra, hacer una pausa o atacar, cuando eres más joven es más locura. Te da igual hacer una cosa, como viene lo hago, da igual si pierdo la pelota o no... Lo haces más sin pensar, luego cuando eres más mayor piensas más en el juego".

China le ayudó mucho en este sentido: "Siempre he trabajado duro, he sido profesional en los entrenamientos, fuera de ellos, en los partidos... Es mi trabajo, es mi pasión y lo más importante es ser profesional, sabía que algún día volvería a Europa y tenía que estar preparado para el regreso".

Sobre si el Atleti es candidato a ganar la Liga, siguió la línea discreta del Cholo, la cautela: "La Liga es larga, pueden pasar muchas cosas. Tenemos un buen plantel, pero pensamos en sacar el mayor número de puntos posibles y luego veremos dónde acabamos al final de temporada".