Carrasco y Vrsaljko se alistan a la 'final' de Salzburgo

Los rojiblancos están listos para la primera 'final' de la 2020-21. Se la juegan ante el Salzburgo. Con un empate les bastaría para estar en octavos.

Simeone ya ha confeccionado su lista para la cita europea. En ella están presentes Yannick Carrasco y Sime Vrsaljko, que ya el lunes se ejercitaron con total normalidad.

Carrasco al fin ha superado el traumatismo que sufrió en una de sus rodillas y que le hizo perderse el último partido contra el Valladolid. Vrsaljko, por su parte, llevaba sin jugar desde antes de la pandemia. Ha sido intervenido quirúrgicamente hasta tres veces desde entonces de su maltrecha rodilla. Su último partido fue en Anfield, ante el Liverpool (2-3).

Doble buena noticia para los de Simeone. Siguen, por contra, en la enfermería Giménez, Diego Costa y Manu Sánchez. No está presente en la convocatoria Kondogbia, aunque en su caso su ausencia se debe a que no está inscrito para la Champions y, por tanto, no puede disputar dicha competición.

Esta es la lista completa de convocados: Grbic, Oblak, San Román, Renan Lodi, Savic, Felipe, Hermoso, Trippier, Vrsaljko, Torreira, Koke, Saúl, Lemar, Marcos Llorente, Herrera, Vitolo, Carrasco, Toni Moya, Joao Féliz, Suárez, Correa, Saponjic.