Carrillo contempló quedarse en el Lega

Guido Carrillo está a gusto. Bastante a gusto. Acumula ya esta temporada 23 encuentros de los que ha sido titular en 13 y lleva cuatro goles y dos asistencias. En las últimas semanas, estuvo dando un gran nivel y, en una entrevista con 'AS', contempló quedarse en el plantel.

"Es cierto que tengo que volver a Inglaterra. Me queda un año. Pero veremos cómo se da todo aquí. Y cómo sigue. No tengo idea. ¿Seguir en el Leganés? Sí, yo aquí me he sentido muy cómodo. Me han tratado como en casa, pero hablar de eso… Queda camino y cosas por lograr", dijo.

No se la quiso jugar demasiado: "Todavía es muy pronto. Prefiero estar metido dentro del equipo. Todo lo que vendrá prefiero dejarlo para más adelante. Después ya pensaremos". La decisión llegará cuando finalice la campaña, en la que los 'pepineros' tienen citas importantes por delante.

Este es el segundo periodo que pasa el argentino cedido en el Lega. Ya estuvo el curso pasado, así que sabe de lo que habla. Para quedarse en España, si es que el club está de acuerdo con intentarlo, habrá que poner sobre la mesa alrededor de 5,1 millones de euros, su valor de mercado.