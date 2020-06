Carrión dio por buenos los cinco cambios

Vuelve la Segunda División y el Numancia. Luis Carrión es consciente de que todo será diferente tras el parón por la crisis del coronavirus y se refirió en rueda de prensa a la principal modificación reglamentaria: habrá cinco cambios. Para él, es una buena decisión.

"Habrá más posibilidades de reactivar un partido, de dar refresco a la gente, estamos todos igual y vendrá bien dar descanso a determinados jugadores o hacer algo táctico diferente, es algo positivo", aseguró el técnico. Su análisis, por tanto, fue favorable.

Ya centrado en el conjunto rival, el Mirandés, elogió su buen hacer en lo que va de curso: "Ha hecho una buena temporada, quizá últimamente no estaba teniendo buenos resultado aunque ganó en Alcorcón, será un partido competido y vamos con la ilusión de hacerles daño".

Y se refirió de paso a lo que tienen en mente él y los suyos: "Nuestro principal objetivo es ganar al Mirandés, luego ya vendrá el Cádiz y poco a poco que todo nos vaya viendo ver cuáles son nuestras posibilidades pero lo que llevamos trabajando dos meses es en ganar al Mirandés".

También comparó la situación actual con cómo estaban antes del parón: "Acabamos con una racha de resultados no muy buena, pero el día del Racing no fue un mal partido, a nivel mental nos ha venido bien el parón, me ha dado una buena sensación el equipo estos días pero hay que esperar al domingo y que salga todo bien".