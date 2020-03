Carvalho se cae de la lista del Betis para Mestalla

El centrocampista luso, que el jueves no se ejercitó con el grupo por una sobrecarga muscular, no ha entrado finalmente en la lista de 18 jugadores ofrecida tras el entrenamiento vespertino por el técnico bético, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', al haberse probado y no estar al 100%, informó este viernes un portavoz del club.

Con la baja por sanción del central Marc Bartra y del delantero canterano Raúl García, este por decisión técnica, regresan a la citación Borja Iglesias, una vez cumplido su partido de suspensión frente al Mallorca, y Feddal, del que Rubi prescindió por motivos técnicos para el último encuentro en casa contra los mallorquines.

Siguen lesionados el delantero Juanmi Jiménez, quien fue operado el pasado 10 de diciembre de una fascitis plantar; y el mediapunta mexicano Diego Lainez, intervenido hace dos semanas de apendicitis; y continúan sin contar para el entrenador por razones técnicas el lateral zurdo Alfonso Pedraza y el medio Javi García.

La convocatoria la forman los porteros Joel Robles y Dani Martín; los defensas Barragán, Emerson, Mandi, Feddal, Sidnei y Álex Moreno; los centrocampistas Edgar, Guido Rodríguez, Guardado, Aleñá, Canales, Tello, Fekir y Joaquín; y los delanteros Loren y Borja Iglesias.