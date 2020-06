Casillas anuncia que no se presentará a las elecciones

El guardameta español Iker Casillas ha decidido no presentarse a la elecciones presidenciales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El propio jugador del Oporto lo anunció a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales.

Casillas ha decidido renunciar a ser el próximo presidente de la Federación Española debido al complicado momento que se está viviendo en el país y el mundo en general debido a la pandemia de coronavirus.

El comunicado oficial de Iker Casillas dice así: "Me gustaría informar que he decidido no presentarme a las próximas elecciones a la RFEF recientemente convocadas".

"El principal motivo que me ha llevado a tomar esta decisión es la excepcional situación social, económica y sanitaria que está sufriendo nuestro país, esto hace que las elecciones pasen a un segundo plano. Creo que es el momento de sumar y no dividir, porque el fútbol y la sociedad lo necesitan. En el ámbito deportivo y federativo hay que centrarse en cómo ayudar a los jugadores, clubes, competiciones y unas elecciones solo desgastarían y harían que enfocásemos nuestros esfuerzos en algo que hoy no es lo fundamental", prosigue Iker.

Y añade: "No es una puerta cerrada de cara al futuro, quería un proceso electoral justo, transparente y realmente participativo, buscando lo mejor para el fútbol español y en esta ocasión creo que no se ha apostado por ello. Espero que en próximas elecciones se pueda dar, conmigo o con otros candidatos".

"Me pongo a disposición del CSD, RFEF, LaLiga, AFE y sus respectivos presidentes para aquello que puedan necesitar de mi parte y estaré encantado en poder colaborar por el bien del fútbol. Hoy debemos estar todos juntos para salir adelante", continúa.

"Agradezco por último a mi equipo de trabajo por estos apasionantes meses de precampaña que hemos vivido, a las instituciones y al mundo del fútbol en general. Espero que dentro de la gravedad de la situación, estéis todos lo mejor posible. Iker Casillas", sentencia.