Casillas aparca las elecciones y Busquets, la Liga

Iker Casillas, ex portero internacional del Real Madrid, aseguró que debido a la pandemia global del coronavirus que está sufriendo todo el planeta y que está afectando enormemente a España "no es momento de pensar en ser presidente o no" en un futuro de la Real Federación Española de Fútbol.

Casillas, confinado en su casa de Oporto, en Portugal, reconoció que como "paciente de riesgo" por el infarto de miocardio que sufrió hace un año toma las precauciones que le indican porque esta situación es "muy seria".

"Esto es tan serio que, aunque saquemos una sonrisa, es un tema que nos tiene que preocupar mucho. No somos conscientes de lo que nos puede estar pasando", dijo Casillas, que habló de cómo se está viviendo la situación en Portugal.

"Portugal ha sido el último país de la Unión Europea damnificado por el coronavirus. El Gobierno reaccionó bastante pronto cuando empezó a haber casos en China y España y lo hizo bastante bien. Aprendieron rápido la lección y esos cinco o seis días en los que actuaron antes les sirvió para parar el golpe de este tsunami", confesó.

Casillas, que pretende aspirar a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, declaró que por su cabeza "ahora hay temas más importantes que ser presidente o no".

"No es el momento de hablar de presidencia. Lo digo con el corazón", comentó Casillas, "muy cambiado" desde su problema de salud hace un año.

"No tiene nada que ver el Iker de hace un año al de ahora. Y con el coronavirus, la experiencia de ahora mismo va a cambiar a mucha gente la manera de pensar y hacer. No digo al 100%, pero casi", comentó Casillas, en un programa conjunto de 'El Transistor' de 'Onda Cero' y 'El Partidazo' de la 'COPE', que se quisieron unir al proyecto solidario impulsado por Rafa Nadal y Pau Gasol en la lucha contra la COVID-19.

También estuvo presente en el programa Sergio Busquets. El centrocampista del Barcelona reconoció que volver a la comptición en la presente temporada "va a ser difícil".

"Veo una exageración que nos concentren hasta que termine la competición. No creo que se pueda hacer", dijo el futbolista del Barcelona sobre uno de los planes que estudian LaLiga y la RFEF para volver.