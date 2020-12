Casillas, César y la guerra por la portería en 2002

La temporada 2001-02 fue muy extraña en la portería del Real Madrid. Y es que durante un tramo de la misma, César Sánchez sentó a un joven Iker Casillas que no vivía sus mejores momentos como futbolista del conjunto 'merengue'.

El de Móstoles, ya retirado, recordó en la serie documental 'Colgar las alas' de 'Movistar' aquella dura época y relató su difícil relación con el por entonces otro meta del cuadro del Santiago Bernabéu.

"La suplencia de esa etapa no la sentí como que había hecho algo muy mal para salir del equipo, pero te hace madurar y pensar que no todo es tan bonito como pensaba. Además, estás en la edad estúpida de los 20 años en la que no entiendes que la gente se acerca a ti para ayudarte", comenzó Casillas.

El punto culminante de aquella campaña fue la mítica final de Glasgow ante el Bayer Leverkusen. César fue titular, pero una lesión a poco más de 20 minutos del final obligó a Vicente del Bosque a introducir a Casillas. Sus míticas paradas en los instantes finales de aquel duelo le volvieron a abrir de par en par las puertas de la titularidad e iniciar sus mejores años en el arco blanco.

Sin embargo, hay un momento de esa final que sigue disgustando a Casillas todavía. "Hay una imagen que no me gusta en Glasgow y es cuando se va César y le doy un abrazo de medio refilón. No me gusta por mí", antes de que el documental entre a analizar la relación entre ambos metas en aquel año.

"¿Cómo fue Iker en la suplencia? Me gusta recordar las cosas buenas, no las malas. Muy convulsos fueron esos tiempos. Se produce un debate nacional. Siempre hay un porqué y no relacionado con lo deportivo", comentó César Sánchez sobre su 'feeling' con el que fuera campeón del mundo en 2010.

"En ningún momento fui a fastidiar a nadie. Con 20 años no tienes maldad. No teníamos una relación fluida y abierta y eso nos marcó. Conmigo la prensa tenía un buen trato, me conocían de todas las selecciones. Me consta que él no lo pasó bien", sentenció al respecto un Casillas que comenzó a convertirse en mito tras uno de sus momentos más bajos.