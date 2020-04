Casillas, con 13 años: "Vamos, Míchel, acelera que ya estás viejo"

Iker Casillas, portero del Oporto y candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, reconoció con Míchel en un directo en las redes sociales que "volver a jugar va a ser difícil", tras el infarto de corazón que sufrió el 1 de mayo de 2019, aunque lo sabrá a ciencia cierta cuando acabe la pandemia del coronavirus. Sin embargo, la charla dejó otras cuestiones interesantes.

Como una distendida anécdota que reveló el entrenador de Pumas. Tuvo lugar en el estadio Santiago Bernabéu la primera vez que se cruzaron. "Recuerdo a un niño con jersey verde de portero con una franja en el pecho. Íbamos a salir al terreno de juego porque habíamos sido campeones y estaban todas las categorías inferiores. Iker, con 13 años, se me quedó mirando y me dijo: 'Vamos, Míchel, acelera que ya estás viejo", dijo Míchel.

"Te diste la vuelta y me miraste mal. No voy a decir lo que me dijiste, pero poco más y tengo que salir corriendo", bromeó Iker.

Trataron el fútbol mexicano en su encuentro y Míchel recordó la figura de su ex compañero, el goleador Hugo Sánchez. "Cuando me preguntan si Hugo podría jugar ahora en el Real Madrid, absolutamente".

El actual técnico de Pumas comparó a su equipo con el Real Madrid. "Cuando decidí venir a México y a Pumas, me di cuenta que es un equipo muy parecido al Real Madrid en espíritu y lucha. La gente siempre me recuerda mis tiempos del Madrid porque veían mucho nuestros partidos por Hugo Sánchez".