Casillas confirmó su candidatura a pesar del adelanto electoral

El próximo presidente de la RFEF se dará a conocer antes de tiempo. Se anunció un adelanto electoral que, según apuntaron varios medios, pilló a Iker Casillas a contrapié. Para acabar con todo rumor de que se retirara de la candidatura, él mismo lo confirmó.

Visitó a Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, para enterarse de los porqués del adelanto. Cuando salió, les dejó claro a los periodistas que le preguntaron que sigue adelante: "Sigo en la carrera electoral, mi candidatura sigue", recogió el diario 'AS'.

Insistió cuando le preguntaron de nuevo: "No, no. Ya dije en un tuit que no me iba a retirar", recogió en este caso 'Mundo Deportivo'. Pero el guardameta no publicó ningún mensaje más en la red social aparte del que emitió para presentar su candidatura y uno sobre una polémica con la Fiscalía lusa.

Uno de sus asesores, según 'AS', dijo a la salida de la reunión: "Es una situación que le perjudica frente al otro candidato, Rubiales". También calificó el encuentro de "cordial, aunque tuvo momentos tensos precisamente por ese adelanto". Con Casillas refrendado, las elecciones siguen adelante sin novedades.