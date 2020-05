Casillas cumple años entre la nostalgia y los elogios de rivales y compañeros

El guardameta madrileño publicó en sus cuentas oficiales una fotografía de cuando era niño acompañada por un texto: "Un retweet a este tweet y será para mí como si me hubieras felicitado!! Antes de nada: MILLONES DE GRACIAS POR ACORDARTE!! Mandarte mil abrazos y mucha salud!!"

Protagonista de una de las carreras más brillantes del fútbol mundial, con dos Eurocopas, un Mundial, tres ligas de Campeones, dos Supercopas de Europa, dos Copas Intercontinentales, un Mundial de clubes, cinco ligas españolas, dos Copas del Rey, cuatro Supercopas -con el Real Madrid-, una liga lusa y una Supercopa -con el Oporto-, así como un título europeo Sub 16, un bronce mundial Sub 17 y el título en la Copa del Mundo Sub 20, atesora también infinidad de logros individuales en todas las competiciones en las que ha participado.

Reconocido de forma unánime, compañeros de equipo y de selección le han enviado su felicitación. Por ejemplo, Cesc Fábregas, clave también en los logros históricos del equipo nacional, escribió: "El mejor portero que ha dado España y sin duda uno de los más grandes de la historia. El que nos hizo creer que SÍ se podía ganar, un chaval con un corazón noble y una humildad tremenda. Y lo más importante, amigo de sus amigos. Feliz cumpleaños amigo @IkerCasillas"

Carles Puyol, ex capitán del Barcelona, uno de los defensas más determinantes de los triunfos del Barcelona y de la Selección Española, que ha compartido tantos momentos, a su lado y como rival, tampoco se olvidó de su día: "Muchas felicidades, amigo. Hemos tenido grandes batallas en el terreno de juego defendiendo los colores que llevamos en el corazón, nada me hacía más feliz que ganarte en esos duelos. Hemos tenido momentos complicados con la Selección, pero también hemos tocado la gloria defendiendo la misma camiseta. Pero de todos estos años para mi lo más importante es que hemos construido una amistad que va más allá del terreno de juego, eres un amigo y un gran tipo. Te deseo lo mejor, Iker. Disfruta tu día".

Los clubes de su vida, Real Madrid y Oporto, organismos deportivos nacionales, internacionales, como la UEFA y la FIFA, también emplearon sus cuentas de las redes sociales para felicitar a Iker Casillas, que no se olvidó de otro de los mejores guardametas europeos de los últimos tiempos, el checo Peter Cech, quien cumplió así mismo este miércoles 38 años. Ambos se intercambiaron parabienes.