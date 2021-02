Casillas intentó trolear a Messi ¡y Piqué lo dejó planchado!

La cervecera Budweiser comenzó una campaña para enviar unos botellines de cerveza a todos los porteros a los que Leo Messi les hizo un gol. Y, por supuesto, también le han llegado a Iker Casillas.

El ex portero no dudó en colgar un tuit posando con ellas y dejándole un 'recado' al astro argentino: "¡Ya creía que no llegaban! Pero aquí está mi botella personalizada de Budweiser. Enhorabuena Messi por tu récord con el gol 644. Recuerdo cuando me marcaste tus goles 264 y 265... Buen partido, buen empate y lo mejor, que nunca más me volviste a marcar!".

Pues bien, en Instagram lo vio Piqué y entró de lleno en el asunto para contestar al ex portero por el delantero argentino.

"Iker, supongo que no te caben todas las botellas en casa. Envíame alguna si eso...", escribió el central del Barcelona.

Iker Casillas le contestó y pasó al ataque al referirse a sus últimas apariciones en público: "Tienes demasiado tiempo libre y entre youtubers, el equipo de fútbol y las declaraciones que haces tendrás que recuperarte. Cara dura".

Piqué respondió de nuevo y ahí acabó el cruce de palabras: "Es verdad que estoy desbordado últimamente, pero si necesitas ayuda descargando todas las cajas de cerveza cuando te lleguen, pégame un toque y te echo una mano".