Casillas, Mou y la historia del topo: "Me callé más de lo que tenía que haber dicho"

Un icono del madridismo como Iker Casillas no terminó como hubiese querido su etapa en el club. Aquel encontronazo con José Mourinho por una supuesta filtración a la prensa resquebrajó la relación en el momento en el que el entrenador lo sugirió ante los medios. De ello hablaron los dos protagonistas en el documental 'Colgar las alas' de 'Movistar +'. También Xavi Hernández y Gerard Piqué, conocedores del ambiente por entonces en el eterno rival.

¿Por qué no se defendió de aquellos ataques? Iker respondió: "¿Qué hacemos? ¿Un circo? A ver, lo que tenía que haber hecho es hablar con él en su despacho. De eso me arrepiento, pero de no hablar públicamente y hacer más circo del que había no", inició su reflexión.

El propio técnico, en el documental, subrayó que la falta de comunicación "fue muy importante" en la relación entre ambos. Un rifirrafe que llegó incluso a retumbar en Barcelona. Piqué lo recordó.

"Lo que pasó en los 'Clásicos' cuando llegó Mou al final pasó un poco también factura a ellos mismos. El duelo con Iker... entonces ahí las fuerzas se posicionaron a favor de Mou e Iker quedó desprotegido", rememoró.

Casillas aclaró lo sucedido: "Me acusaba de ser amigo de la prensa. ¿Tengo que defenderme de algo que no es? ¿Que conozco a gente de los medios? Cómo no la voy a conocer. Pero de ahí a filtrar cosas de uno y otro... Me tocó a mí, era yo el que tenía gente que hablaba. A lo mejor me callé, no reaccioné y no respondí y asumí como que yo era el topo. Me callé mucho más de lo que tenía que haber dicho".

Incluso Xavi reconoció lo mal que lo pasó el portero por entonces: "Yo hablaba con él en esa etapa. Evidentemente lo pasó muy mal. Si hay un entrenador que no te pone, que hay una guerra interna, que te llaman topo...".