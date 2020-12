Casillas, Piqué y "la seducción del discurso" de Mourinho

Casillas y Mourinho no acabaron bien en la etapa en que coincidieron en el Real Madrid. En parte, por el gen tan propio del portugués que plasmó en el equipo blanco y que tan mala imagen provocó en algunos 'Clásicos' contra el Barcelona.

Piqué analizó el cambio de Casillas con respecto al discurso de Mourinho. "Iker, al ser el primer año, supongo, y por la seducción del discurso y el personaje de Mourinho también entró y le encandiló. Él mismo lo decía, que al inicio te lo crees y vas a muerte y a la guerra con él", explicó el catalán.

"Hay una huelga que se hace en agosto de 2011 y yo como capitán, por lo hablado con mis compañeros, decidimos que nos vamos a unir a esa huelga y no se va a jugar la primera jornada. Nos decimos ahí dos cosas, pero no bueno. Son dos cosas que nos decimos que nos marcan un poco a los dos, pero quedamos tranquilos", empezó afirmando Casillas sobre su relación con Mourinho.

Y a continuación, el legendario guardameta del Real Madrid señaló el punto clave en el que todo estalló: "Luego pasa el tema de la Supercopa de España. Ahí actuamos mal todos porque la imagen que dimos fue lamentable".

También habla en este capítulo de 'Colgar las Alas' Carles Puyol, capitán azulgrana durante muchos años. "Creo que se pasaron límites que no se deben pasar nunca", reiteró el ex defensor del Barcelona.

Casillas, por su parte, concluyó: "A mí eso no me lo habían enseñado de pequeño en el Real Madrid. Podías batallar, luchar, partirte el alma por el escudo... pero yo eso no lo había vivido. Eso lo veía para otros equipos más chabacanos, que tienen que hacer otro tipo de tretas para conseguir ganar y sacarte del partido, pero no para nosotros".