Casillas recordó la victoria de España ante Italia en la Euro

Iker Casillas, guardameta español del Oporto, quiso recordar en sus redes sociales los 12 años que se han cumplido ya de la victoria de la Selección Española en los cuartos de final de la Eurocopa de 2008 ante Italia.

El encuentro se fue hasta la tanda de penaltis sin que ningún equipo consiguiera encontrar la portería rival. Desde la pena máxima, 'la Roja' se impuso gracias al decisivo tanto anotado por Cesc Fàbregas.

Una victoria que fue el comienzo de un camino cargado de éxitos, ya que significó la conquista de dos Eurocopas y un Mundial por parte de la Selección Española.

"Podrá pasar otro año, y otro, incluso otros 12 más pero ese mismo recuerdo quedará imborrable para todos. Al menos para mí. Desde que pasó Italia, y sabíamos que nos enfrentábanos en cuartos de final de la Euro 2008, no tuvimos ningún miedo. Les respetabamos, muchísimo. Eran los actuales campeones del mundo. Si ese respeto no se gana con ese calificativo, apaga y vámonos", publicó el ex guardameta de España.

Y añadió: "Un estrés continuo. 90 minutos largos. Una prórroga más larga aún. Y unos penaltis, por fin, ¡felices! Esa emoción de aquel grupo, esa alegría y ese jolgorio después de clasificarnos. En ese momento, sabíamos que íbamos a ser campeones. Desparpajo jugando, confianza y mucho trabajo. De todas las fotos que he buscado me gusta esta de Cesc Fàbregas. ¡Con solo 20 años nos llevó a la línea de salida de una etapa gloriosa! Seguramente, en ese momento no lo sabía, era un crío. Nos hizo felices a todos los españoles. El famoso día D. La hora H".