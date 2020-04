Casillas se coló y troleó en una entrevista a Layún

Iker Casillas y Miguel Layún coincidieron en las filas del Oporto antes de que el defensa se marcharse al Sevilla. Ahora, con uno en Portugal y otro en México, ambos se reencontraron en las redes sociales de manera furtiva.

Layún estaba participando en un coloquio con 'AS' a través de Instagram. Entre los comentarios de la gente apareció el de su ex compañero en el Oporto, que no dudó en bromear.

El portero, y ahora candidato a la presidencia de la RFEF, troleó al defensa de Monterrey. "Eres más conocido como Mike 'pies torcidos'. Pensaba que esto era exclusivo para gente de bien", escribió.

Layún, al ver el comentario del que fue su compañero de equipo, se le escapó una sonrisa y la palabra "viejito", como llamaba el mexicano al español mientras eran compañeros de equipo.