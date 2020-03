Casillas se une a Gasol, Nadal y Alonso contra el COVID-19

El portero Iker Casillas y el piloto Fenando Alonso se sumaron a Rafael Nadal y Pau Gasol en la campaña 'Cruz Roja responde' para unir a todos los deportistas españoles con el objetivo de recaudar once millones de euros y ayudar a 1.350.000 personas en la lucha contra la pandemia del COVID-19.

"Me uno a ellos, siempre habéis estado a nuestro lado apoyándonos, lanzando vuestros mensajes de aliento en los momentos buenos y los malos. Ante esta difícil situación sanitaria de emergencia que está asolando España y el mundo son momentos de poder ayudar y colaborar", dijo Casillas en un mensaje en redes sociales.

El ex capitán de la Selección Española de fútbol transmitió toda su "fuerza y aliento para los que están trabajando sin descanso, sanitarios, médicos, enfermeros, auxiliares, fuerzas y cuerpos de seguridad, transportistas y un largo etc de profesionales" que hacen "que podamos salir adelante".

El meta del Oporto y aspirante a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF) tuvo también un recuerdo para quienes han fallecido, sus familiares y amigos, y aquellos que sufren la enfermedad.

"Seguro que se puede y vamos a luchar por ello. No estáis solos. Los deportistas españoles os queremos acompañar, por eso me uno a la campaña que ha lanzado Cruz Roja destinada a las personas más afectadas por el coronavirus. Queremos llegar a once millones de euros para ayudar a más de 1.300.000 personas. Mi donación ya está en camino y confío muchísimo en que todos nos unamos para conseguir nuestra mejor victoria", dijo.

También el piloto Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo de Fórmula Uno y una de resistencia, se sumó a la iniciativa.

"Me uno a la llamada de #CruzRojaResponde junto con Pau Gasol y Rafael Nadal. El deporte español siempre ha tenido vuestro apoyo y aliento. Ahora, nos toca conseguir nuestra #NuestraMejorVictoria.Yo ya he aportado a ES44 0049 0001 5321 1002 2225", escribió también en redes.