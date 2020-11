Casillas se ve como un entrenador del estilo de Zidane, Ancelotti o Del Bosque

Si Iker Casillas acaba siendo entrenador, será uno del estilo de Zidane, Ancelotti o Del Bosque. Él mismo lo piensa. En una charla por el 'Sport Weekend' de 'Marca', habló sobre su futuro, repasó sus épicas victorias con la Selección Española y analizó la portería del Real Madrid en la actualidad.

"Evidentemente, mi mundo es el fútbol, he visto diferentes sitios en los que podría estar y veremos qué haré. Creo que me parecería más a Zidane, a Del Bosque o Ancelotti, aunque mi carácter en el campo era un poco distinto", afirmó sobre cómo sería en el banquillo.

Tuvo que retirarse de los terrenos de juego por una cardiopatía, aunque, afortunadamente para él, ya no está teniendo que tener tanto cuidado. "Por suerte, ha pasado más de un año y medio del infarto y el cardiólogo me ha dado permiso para llevar una vida normal", explicó.

Sobre aquella final del Mundial de 2010 en la que le paró ese famoso mano a mano a Robben, dijo: "Cada vez recuerdo menos la vivencia del campo, pero, cuando lo veo en la tele, me sigo preguntando cómo puede venir ese tío tan solo. Intenté ser frío. Aguantar, aguantar y aguantar. Cuando me da en el pie, ya sé que no es gol".

También le preguntaron por cuáles son sus porteros favoritos actualmente y respondió: "Creo que Ter Stegen y Oblak han sido muy importantes para sus clubes, y Courtois está siendo el portero que esperábamos en el Madrid. Los pondría a los tres por encima del resto".

Y ¿en la historia? "Me gusta poner a los que he crecido con ellos. Tengo más recuerdo de Arconada. Era un portero fantástico y tuve la suerte de conocerlo. También Zubi, Cañizares, pero, para mí, Arconada es el más mítico".

Aunque se bajó de la carrera presidencial para la RFEF, lo mantiene en mente: "Mi idea era que Federación y Liga fuesen de la mano, que se mirase por bien del fútbol y el futbolista. No lo descarto a largo plazo, llevo desde pequeño yendo a las diferentes selecciones, pero me gustaría ayudar a mi casa, especialmente a los jóvenes". Casillas, ¿futuro entrenador o futuro presidente de la Federación?