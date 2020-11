Casillas se vuelca con la recogida de alimentos

Llega la Navidad y con ella las iniciativas solidarias se intensifican. Iker Casillas apadrina una de ellas.

El ex portero es el padrino de la recogida de alimentos de la RFEF. "Todos tenemos la obligación de colaborar, ayudar y también de hacer un llamamiento a la gente a que ayude y colabore. Son tiempos en los que todos tenemos que arrimar mucho el hombro y ayudar al que no está tan bien como tú. Lo estamos viendo constantemente. Es un año diferente y esperemos que sea el último", dijo el exjugador.

Con un formado diferente por el COVID-19, la Gran Recogida 2020 se celebra desde este lunes hasta el domingo día 22 con el objetivo de ayudar a 1,8 millones de personas en riesgo de exclusión, un 40% más con respecto al año pasado.

"Son siete años en los que he visto de primera mano, y me he involucrado en muchos actos y donaciones. Intentaré hacer un llamamiento más grande a todas aquellas personas y colegas que puedan ser más conocidos para que la gente vea que nos involucramos", añadió el exjugador.

La campaña de este año no recogerá alimentos físicos por seguridad, sino que la donación se realizará en las cajas de los supermercados, añadiendo una cantidad al ticket de la compra, a partir de un euro, o por donaciones a través de internet.

La Federación Española de Banco de Alimentos (FESBAL) ha alertado de que este año la crisis provocada por el coronavrius ha hecho crecer la demanda en los 54 Bancos de Alimentos de España en un 40% respecto a antes de la pandemia.