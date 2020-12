Casillas y el mito de los 'Galácticos': "No teníamos un equipo"

Iker Casillas sigue desgranando su carrera a través de una serie documental en 'Movistar'. Con el título de 'Colgar las alas', el ex arquero del Real Madrid y la Selección Española sigue rememorando momentos de su trayectoria, en la que ha habido altibajos, como en su etapa con Zidane, Beckham y compañía.

La época de los 'Galácticos' no la recuerda como la mejor y el madrileño explicó los motivos en un nuevo capítulo de la producción, además de hablar de la famosa tanda de penaltis contra Italia o una conversación anecdótica con Xavi Hernández.

"Zidane, Figo, Ronaldo... el salto es brutal. Estamos hablando de una dimensión estratosférica. Ni dábamos crédito con el fichaje de Beckham, al que perseguían en cada partido 40 fotógrafos. Estuvimos nueve meses ganando prácticamente todo, así parecía que lograríamos el triplete", explicó Casillas en lo que fue una introducción al punto de inflexión negativo de aquel equipo, que fue cuesta abajo y sin frenos.

"Aquella derrota en la final de Copa del Rey contra el Zaragoza nos marcó. Desde ahí fue una caída sin paracaídas. No son solo nombres, es formar un equipo y no lo teníamos. Tres años enteros sin ganar nada y pelear por nada, mientras que el Barça empezó a despegar y logró dos Ligas seguidas y la Champions en 2006", añadió.

En aquella final que menciona el 'Santo', el equipo maño logró el título ante el conjunto 'merengue' por 2-3 en Montjuic en 2004, en lo fue la gran sorpresa de aquella temporada. Con una alineación titular con Zidane, Beckham y Figo, entre otras estrellas, el Madrid no pudo hacerse con la Copa. Tras llegar 2-2 al final de los 90 minutos, Galleti, en el 112', le dio la medalla de campeón al Zaragoza.

La privilegiada memoria de Iker le ayudó frente a De Rossi

En otro de los grandes momentos del capítulo, Casillas habló sobre la tanda de penaltis ante Italia en la Eurocopa de 2008, que finalmente logró 'la Roja'. Eso sí, los de Luis Aragonés tuvieron que sufrir en cuartos ante una Italia que tenía a De Rossi como uno de los grandes activos, que venía de ser campeón del mundo en 2006.

"A De Rossi le había visto fallar un penalti con la Roma ante el United y es algo que se me quedó grabado, por lo que me dije a mí mismo 'a media altura y a tu derecha' y ahí me tiré", contó.

También atajó otra pena máxima, a Di Natale, importantísima tras el fallo anterior de Guiza, algo que tranquilizó al ex portero. "Cuando le paré el penalti y vi que Cesc iba a tirar el decisivo, sabía que estaba hecho", relató.

Además de aquella tanda, rememoró una vez más la charla que tuvo con Pepe Reina antes del penalti de Cardozo en los cuartos de final del Mundial de 2010 en Sudáfrica. "Él me dijo que jugó contra él con el Liverpool y que solía pegarlo a la derecha pero que el suyo fue a la izquierda. Quién me iba a decir a mí que habría una pena máxima, que lo tiraría Cardozo y encima a su izquierda..."

Por último, el ex guardameta explicó cómo tranquilizó a su compañero de Selección Xavi Hernández tras sufrir el infarto, al que le mandó un mensaje un tanto irónico con emoticonos y redes sociales de por medio.

"Me enteré de la noticia, vi que estaba conectado en Instagram y le escribí 'Iker dime solo si estás bien'. Me tranquilizó vacilando con un 'Pelopo, estaba así' y me mandó el emoticono de una calavera", dijo el catalán entre risas, dejando claro su buen rollo con Iker, con el que siempre ha tenido una rivalidad sana como emblemas de Real Madrid y FC Barcelona.