Casillas y Oblak ayudaron a Adán a decidirse por Portugal

El Sporting CP, brillante líder de la Liga Portuguesa, tiene en dos españoles a sus principales bazas. Cuenta con Pedro Porro, el mejor defensa del campeonato, mientras que en la portería tiene a Antonio Adán.

El ex del Atlético de Madrid dio un paso en su carrera al salir de España con destino al país vecino. Y lo hizo, en gran parte, gracias a los consejos y comentarios de dos compañeros de profesión, Jan Oblak e Iker Casillas.

"Cuando el Sporting empezó a ser una opción se lo comenté a mis compañeros. Hablé con Oblak, con Herrera... Jan me dijo maravillas de lo que me iba a encontrar en Lisboa. También de la rivalidad entre el Benfica y el Sporting y eso me motivó a venir", argumentó Adán en 'Marca'.

También habló con el campeón del mundo con España: "Lo comenté con Iker. Fue otro de los que me habló muy bien en Portugal. Tenemos muy buena relación y a veces charlamos en distintos momentos de la temporada".

"Sabía que el Sporting de Portugal es un grande y que venía a un club con una dimensión tremenda en el país y una mentalidad ganadora. Los títulos que ha ganado a lo largo de la historia lo demuestran", explicó.

Adán echa de menos el aliento del público en una temporada en la que pueden recuperar el cetro. "El otro día, antes de jugar contra el Benfica, estaban reponiendo derbis pasados en el Alvalade y era una pasada ver cómo estaba el estadio y el ambiente que se crea en torno al equipo. Tengo muchas ganas de que llegue el momento de disfrutar juntos", pidió.