Casillas y su batalla con Mou: "Me quedé callado; no respondí, no reaccioné"

En el avance del quinto capítulo del documental 'Colgar las Alas', de 'Movistar +', Iker Casillas y José Mourinho hablaron de su encontronazo en el Real Madrid, que acabó con el guardameta español fuera del Santiago Bernabéu.

"Mourinho y Casillas será una parte de la historia del Madrid que todo el mundo recordará porque en su día se llevaron mal y tuvieron su amor y su odio", comentó el ex portero del Oporto.

A lo que el entrenador portugués declaró: "Yo no diría amor y odio, yo diría más amor y momentos negativos". También ofreció unas palabras sobre este tenso capítulo del madridismo Gerard Piqué: "Lo recuerdo porque había muchísima tensión".

"A lo mejor me quedé callado en vez de hablar. No respondí y no reaccioné, y no dije nada a nadie", puede escucharse en boca del ya retirado meta español final del adelanto del documental.