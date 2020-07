Casillas y su charla con Xavi: "¿Ahora qué nos queda, si ya lo hemos ganado todo?"

Iker Casillas también quiso recordar la conquista del Mundial de Sudáfrica en unas declaraciones concedidas a 'Marca'. En el décimo aniversario de la Copa del Mundo conquistada por la Selección Española, todos recuerdan la gran parada que hizo el actual meta del Oporto en la final.

"Recuerdo más la parada de Robben por lo visto en la tele. Intenté aguantarle al máximo y logré sacarle el remate con la puntera. Aún la vivo con tensión. Él tenía todas las de ganar, pero por suerte aguanté y me dio tiempo a sacar el pie. En cuanto sentí que me daba la pelota ya sabía que no era gol", recordó Casillas.

Además, explicó lo que significa la conquista del Mundial con 'la Roja': "Somos conscientes de que hemos ayudado a una época histórica de nuestro fútbol. La gente nos lo agradece por la calle. Lo que se vivió fue increíble. Daba igual que fuera Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Sevilla. Notamos que habíamos hecho feliz a todo un país y sacado a la calle a todo tipo de gente. No importaba su condición económica o social".

Y añadió: "Era un equipo muy cabezón y fue a morir con sus ideas tras perder con Suiza, un partido con el que sigo alucinando con lo que se dijo y con las críticas. Para mí fue, con el de Alemania, el mejor partido que jugamos. La unión de aquel equipo, de aquel vestuario estaba fuera de lo normal".

Además, recordó una conversación con Xavi tras proclamarse campeones del Mundo: "Al acabar el partido. Estábamos sentados Xavi y yo en la valla en la que ponía 'Congratulations', le miré y le dije muy serio: '¿Y ahora qué nos queda, si ya lo hemos ganado todo?".

"El gol de Iniesta es el gol de todos"

Pero aún les quedaba por conquistar la Eurocopa de de 2012: "El Mundial es la leche, lo que has soñado y visto desde niño, el trofeo que veías en las manos de los gigantes del fútbol. Pero la Euro 2008 tiene un algo especial, es donde empezó todo esto, lo que cambió nuestra historia. Aunque es verdad que lo que se vivió en España al ganar el Mundial superó lo de la Eurocopa".

Finalmente, se refiró al histórico gol de Iniesta, el que concedió a España el título de campeones del mundo: "El gol de Andrés es el gol de todos. Un gol buscado durante tantísimo tiempo por muchísima gente que caía en una desgracia continua en el fútbol. Somos un país de fútbol y que nuestra selección no hubiera conseguido unos éxitos más allá de los éxitos de los Juegos Olímpicos del 92 o la Eurocopa de 1964...".

"Hablamos de mucho tiempo atrás, hay gente que ni había nacido y otros ni se acuerdan. Y los Juegos, siendo un gran logro, es un título que lo logra la Sub 21, no tiene la misma trascendencia. Este Mundial lo que supuso fue un alegrón inmenso. Poner tu nombre entre los campeones del mundo, esa estrella, significa mucho. Por eso el 11 de julio es el día del fútbol español", sentenció.