"Cassano es mi mayor arrepentimiento"

Fabio Capello estuvo charlando con 'Sky Sport' y tocó diversos temas de la actualidad futbolística, pero también tuvo palabras para el ex jugador Antonio Cassano y para Ibrahimovic.

Con el italiano estuvo en el Real Madrid, ya que el ex delantero defendió la camiseta blanca en latemporada 2005-06 y 2006-07. Con él dijo que tiene una espina clavada.

"Es mi mayor arrepentimiento porque no pude convertirlo en el gran jugador que pudo haber sido. Trabajé muy duro, pero no lo logré. La esposa de Antonio lo puso en fila y le pregunté por qué no se casó con 21 años", afirmó Capello.

Con Ibrahimovic también guarda alguna anécdota cuando se puso serio con el sueco. "Le dije que hiciera lo mismo que en el Ajax, que hiciera menos circo y que se concentrara más en los objetivos. Tuve que quitarle esta alegría para hacerlo más exitoso", recordó.