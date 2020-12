Cassano habló del lío en el Atalanta: "Gasperini y el Papu se pegaron"

A pesar de que no se ha visto reflejado en el terreno de juego en forma de malos resultados, el Atalanta vive una especie de crisis por la pelea entre la gran estrella del equipo, Papu Gómez, y su técnico, Gian Piero Gasperini.

Antonio Cassano charló de este asunto con Christian Vieri en el canal de 'Twitch' de este y sorprendió al confirmar que ambos pudieron llegar a las manos.

"Dicen que se pegaron, Gasperini habló de él ya en pasado. Si el Papu lo hizo tan bien en Bérgamo, se lo debe todo a su entrenador. Llegó a la Selección gracias a él", explicó Cassano.

"Gasperini creó a todos en el Atalanta. No me gustan los que se portan así. Si yo tengo un problema, digo lo que pienso y, si no se puede arreglar, me voy", continuó en relación al futuro rival del Real Madrid en Champions.

Cassano recomendó a Papu dar las gracias antes de marcharse. "Papu debe darle las gracias a Gasperini, pedir perdón e irse. Yo provoqué problemas en todos los vestuarios y me echaron de todas partes, pero, en una situación como la del Atalanta, Gasperini debe tomar el mando", concluyó.