"Cassano hacía cosas que no se las vi hacer ni a Messi"

Cufré no dudó en poner en valor la calidad de Antonio Cassano en su etapa en la Roma. Ambos coincidieron durante dos temporadas, las únicas en las que estuvo el ex jugador argentino.

"Tengo muy buenos recuerdos de Antonio. Si hubiese sido un poco más profesional, hubiera sido uno de los mejores jugadores del mundo. Era un 'crack'. En un entrenamiento metió un centro de tacón. Pocas veces vi jugadores como él", explicó Cufré a 'Radio FM94.7 Octubre'.

Fue a más Cufré cuando le llegó a comparar con el '10' de Argentina y del Barça. "A él no le gustaba mucho entrenar. No era de tomar alcohol ni de andar en la noche, pero le costaba entrenar. Yo le vi hacer cosas de futbolistas de altísimo nivel, que no se las vi hacer ni a Messi", aseveró.

"Antonio era un jugador extraordinario, que lamentablemente no tenía la cabeza de un gran profesional. Él pensó que sin entrenar o entrenando poco iba a lograr todo en el fútbol".

Cufré no solo habló sobre Cassano, sino también explicó por qué no jugó Messi la final del Mundial de 2006 con Argentina. "Como José es un caballero, nunca dijo que Leo estaba entre algodones: casi no podía correr. No llegó en codiciones por su lesión. Lo podía haber contado porque, en el país, lo mataban todos, pero prefirió no poner excusas", aseveró.