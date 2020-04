Cassano se ofrece como director deportivo ¡y sin cobrar!

Cassano está participando en diversos directos en las redes sociales y en el último estuvo con Christian Vieri, en el que opinó sobre que hay ex jugadores que deberían tener cargos importantes en los clubes.

"En el mundo del fútbol veo que mucha gente está fuera. Pienso en Totti, en Vieri, Baggio... Y sin embargo hay directores deportivos o generales que no saben nada de fútbol", relató.

Cassano confesó que le gustaría tener un cargo similar en un equipo y que no necesitaría cobrar ningún sueldo para ello.

"A mí me gustaría estar en este mundo, pero me tendrían que dar responsabilidades y no necesito un suelo. Quiero responsabilidades y quiero ser valorado por lo que hago", acabó.