Cassano tiene culpable para los problemas de la Juve: Cristiano Ronaldo

La irregularidad de esta Juventus es manifiesta. Ha tenido fases prometedoras, pero está lejos de ser el conjunto dominador de las últimas temporadas.

Ya se vio a finales de la 2019-20, con Sarri, que el equipo estaba en franco declive y ni la llegada de Andrea Pirlo ha logrado revertir la situación.

En 'Bobo TV', programa que organiza Christian Vieri, analizaron las razones por las que el joven técnico no está brillando a los mandos de la 'Vecchia Signora'.

Particularmente crítico con Cristiano Ronaldo se mostró un Antonio Cassano que ya se había referido en términos similares al luso en diciembre.

"Para mí, es un tapón para Andrea Pirlo. Para la idea de juego que tiene él. Ahora dirán que Cassano está contra Cristiano y no. Ha marcado 800 goles, no se le puede discutir. Pero tiene 35 años. Y la Juventus quiere iniciar un nuevo ciclo", explicó el ex futbolista, que piensa que el modo en que juega al luso, por su edad, no beneficia a la nueva Juve que Pirlo quiere construir por mnuchos goles que marque.